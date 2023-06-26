"Whatsapp çöktü mü son dakika? 26 Haziran Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Whatsapp mesajlarım gitmiyor sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika? 26 Haziran Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?