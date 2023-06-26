Whatsapp çöktü mü son dakika? 26 Haziran Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
"Whatsapp çöktü mü son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Whatsapp Web ve mobil uygulamada birbirine mesaj gönderen vatandaşlar mesajlarının gitmediğini fark etti. Bu noktada whatsapp ne zaman düzelir sorusuna yanıt aramakta. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika? 26 Haziran Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
"Whatsapp çöktü mü son dakika? 26 Haziran Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Whatsapp mesajlarım gitmiyor sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika? 26 Haziran Whatsapp neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken konuyla ilgili bir açıklama henüz yok.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN MESAJLAR GÖNDERİLEMİYOR?
Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı.
Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.
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