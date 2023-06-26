"Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba - 1 Temmuz Cumartesi günlerinde idrak edilecek. İslamiyet'in yıldaiki kez kutlanan büyük bayramlarından ikincisi olan Kurban Bayramı'nda resmi tatil 9 gün olarak açıklandı. Peki, Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?