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Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı’nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?

"Bayramda bankalar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla resmi kamu kurum ve kuruluşlarda işleri olan vatandaşlar, bu yerlerin pazartesi ve arefe günü olan salı günü açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?

"Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba - 1 Temmuz Cumartesi günlerinde idrak edilecek. İslamiyet'in yıldaiki kez kutlanan büyük bayramlarından ikincisi olan Kurban Bayramı'nda resmi tatil 9 gün olarak açıklandı. Peki, Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2023 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?

26 - 27 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör bankaları bu kapsama dahil değildir. Bankalar, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine uyum sağladıkları için Borsa İstanbul'un çalışma durumunu temel alırlar. Bu nedenle bankaların, 26-27 Haziran tarihlerinde açık olması bekleniyor. Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde kargolar çalışacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) PTT - POSTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde eczaneler açık olacaktır. Ancak 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan yarım gün tatil olmaktadır. Bu nedenle arefe günü öğlede sonra, 3 Temmuz Pazartesi gününe dek yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde hastaneler açık olmayacaktır.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde noterler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi noterler hizmet verecektir.

26 - 27 HAZİRAN (PAZARTESİ - SALI GÜNÜ) ADLİYELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde adliyeler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi adliyeler hizmet verecektir.

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