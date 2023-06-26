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Bayram öncesi üzücü kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Bayram öncesi üzücü kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Kocaeli İzmit-Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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