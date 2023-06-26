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Tekirdağ’da polise baltalı, sopalı ve taşlı saldırı! Sokak düğünü savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Tekirdağ’da polise baltalı, sopalı ve taşlı saldırı! Sokak düğünü savaş alanına döndü

Dehşete düşüren olay dün Tekirdağ'da meydana geldi. Sokakta yapılan düğün gecenin geç saatlerine kadar devam edince mahalleli gürültüyü polise bildirdi. Bölgeye giden polis ekipleri tdüğün sahipleri tarafından taşlı, sopalı ve baltalı saldırıya uğradı. Yaşanan arbedede 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğünü gecenin geç saatlerine kadar devam edince mahalleli gürültüyü polise bildirdi.

Bölgeye giden polis ekipleri, saatin gece yarısını geçtiği için düğünün sonlandırmalarını istedi.

Ancak itiraz eden düğün sahipleri, polis ekiplerine taş, sopa, balta, satır, sandalye ve cam şişelerle saldırdı.

Polis, saldırganlara cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Mahalleye takviye ekipler sevk edildi.

Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak burada da yaralıların yakınları polis ekiplerine saldırdı.

Saldırganlar, hastanenin acil servisindeki bazı camları kırdı.

Polis ekipleri, olaylara karıştığını belirlediği toplam 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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