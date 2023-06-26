Diyarbakır’da çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk evi yaktı: Pencereden alev topu çıktı
Korkutan olay öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Evde çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Yangının dumanından etkilenen anne ve 2 çocuk tedavi altına alındı.
Diyarbakır'da yaşanan olay, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, saat 12.20 sularında mahallede bulunan Pınar Apartmanı'nın 5'inci katında oturan 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması, evi alev topuna çevirdi.
Çıkan yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çıkan yangının dumanından etkilenen anne ve 2 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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