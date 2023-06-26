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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat: Çok şiddetli geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat: Çok şiddetli geliyor

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı geldi. Önümüzdeki 4 saat içersinde 3 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde gök gürültülü şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 4 saat içinde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 SAATE DİKKAT

İstanbul Valiliği ise sosyal medya hesabından, Meteoroloji'ye göre; "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.

SARI ALARM

Meteoroloji, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ için sarı alarm verdi.

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