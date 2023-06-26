Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat: Çok şiddetli geliyor
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı geldi. Önümüzdeki 4 saat içersinde 3 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde gök gürültülü şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 4 saat içinde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
ÖNÜMÜZDEKİ 4 SAATE DİKKAT
İstanbul Valiliği ise sosyal medya hesabından, Meteoroloji'ye göre; "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? 26 Haziran 2023 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! e-Devlet / SMS sorgulama ekranı!
- Zamlı asgari ücret ne zaman, ayın kaçında yatacak 2023? Asgari ücret günlük net tutarı ne kadar, kaç TL oldu?
- Arefe günü kurban kesilir mi, kabul olur mu? Bayramın 2.3.4. günü kurban kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ve saati 2023...
- Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Kurban Bayramı A101, ŞOK, BİM, Migros, Carrefour çalışma saatleri 2023!
- Bugün hastane ve eczaneler açık mı? 26-27 Haziran 2023 Aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu?
- LGS TABAN PUANLARI / YÜZDELİK DİLİMLER 2023! LGS yüzdelik dilimler açıklandı mı? İl il MEB LGS taban ve tavan puanları! Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen, İmam Hatip taban puanları...
- Kurban Bayramı Arefe günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Kurban Bayramı oruç tutmanın hükmü ve fazileti nedir?
- LGS TERCİH KILAVUZU 2023! LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? e-okul MEB.gov.tr LGS TERCİH ROBOTU!
- Bayramda otobüsler ücretsiz mi 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda İETT, Marmaray, metro bedava mı?
- Mimarlara taş çıkarırlar! Yer altındaki hayat: Beton döküp ortaya çıkardılar
- 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?
- Çocuklu ailelere veriliyor! Ödemeler güncellendi! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...