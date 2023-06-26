Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat: Çok şiddetli geliyor

ÖNÜMÜZDEKİ 4 SAATE DİKKAT

İstanbul Valiliği ise sosyal medya hesabından, Meteoroloji'ye göre; "Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.