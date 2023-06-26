Spil Dağı’na tırmanış yaparken Yarıkkaya Kanyonu’na düştü!

Zorlu bir tırmanışın ardından ekipler dağcıya ulaştı. Hareket edemeyen dağcıyı metrelerce taşıyan ekipler yaralıyı saatler süren bir çalışmanın ardından kurulan istasyonlar aracılığıyla taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan dağcının vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı dağcıyla birlikte izinsiz tırmanış yapan diğer 9 dağcı da ekipler tarafından aşağıya indirildi.