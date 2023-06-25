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Antalya’da denizde korkunç manzara! Polis olayla ilgili sıkı çalışma başlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2023
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Antalya’da denizde korkunç manzara! Polis olayla ilgili sıkı çalışma başlattı

Antalya'da geçtimiz saatlerde gizemli bir olay yaşandı… Deniz yüzeyinde 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi bulundu. Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili sıkı çalışma başlattı.

Esrarengiz Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi.

Denizin 1 mil açığında su üzerinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

Yapılan incelemede cesedin 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor...

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