26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı

Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
ABONE OL
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı

Maltepe sahil yolunda refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aras Osmantan, hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA