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İstanbul'da alışılmadık pazartesi! Yollar bomboş kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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İstanbul’da alışılmadık pazartesi! Yollar bomboş kaldı

Kurban Bayramı’na iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. İşte o görüntüler...

İstanbul'da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30'da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü.

D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi.

Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.

Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

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