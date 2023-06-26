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Sağlığın nabzı bu festivalde attı! Türkiye’nin en büyük Sağlıklı Yaşam Festivali Bursalılarla buluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Sağlığın nabzı bu festivalde attı! Türkiye’nin en büyük Sağlıklı Yaşam Festivali Bursalılarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kurumsal anlamda en büyük Sağlıklı Yaşam Festivali’ni Hüdavendigar Kent Parkı’nda Bursalılar ile buluşturdu.

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