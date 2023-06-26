Antalya’da tarihi çarşıda içler acısı manzara! Vatandaş tedirgin: Acaba bize saldırırlar mı?

ESNAF ŞİKAYETÇİ...

Duruma bir çözüm bulunmasını isteyen çarşının 20 yıllık esnafı Tayyar İlgün, "Burası resmen uyuşturucu bağımlılarının oteli gibi oldu. Buraya çadır kuruyorlar, kapıları birileri sahiplenmiş. Dükkânların önünde ateş yakıyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Bu insanlar, gelip geçenleri rahatsız ettiği için çarşıya kimse girmiyor. Biz burada esnafız ve zarar görüyoruz. Burada kimse iş yapamıyor. Az sayıda gelen kişi var bunlar yüzünden onlar da gelmek istemiyor" dedi.