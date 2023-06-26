Antalya'da tarihi çarşıda içler acısı manzara! Vatandaş tedirgin: Acaba bize saldırırlar mı?
Antalya'da şehrin ortasındaki tarihi Demirciler Çarşısı, madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Çevreye tehditler savuran ve ateş yakan bağımlılar, vatandaşı tedirgin etti. Madde bağımlılarının otel gibi kullandığı alanla ilgili şikayetçi olan çarşı esnafı, insanların bu kişiler nedeniyle çarşıya girmediğini belirtti.
Antalya'da kentin simgelerinden olan ve tarihi 80 yıl öncesine dayanan Demirciler Çarşısı, 2008 yılında yenilendi.
Çarşıda el emeği geleneğini sürdüren demirci, sobacı ve kalaycılar işlerine devam etti. Yenilenen çarşının ortasına kule şeklinde yapılan 'Soba Müzesi' ise bir süre sonra bir kahve firmasına verildi.
Ancak kafenin kısa süre sonra kapanmasıyla alan madde bağımlıların mekanı haline geldi. Gün içerisinde çarşının ortasında alana gelen kimliği belirsiz kişiler çevredeki kişilere aldırış etmeden uyuması dikkat çekti.
Akşamları ise yapının 3 giriş kapısına çarşaf çeken kişiler, adeta evleri gibi alanı kullandı ve çarşı içerisini kirletti. Çarşı esnafı, madde bağımlıları nedeniyle müşterilerin çarşıya girmeye korktuğunu söyledi. Geçen hafta çarşıdaki bazı dükkanların kapılarının tuvalet gibi kullanılmaya başlanmasının ardından bir araya gelen esnaf, çözüm istediklerini belirten dilekçelerini Muratpaşa Kaymakamlığı'na verdi.
ESNAF ŞİKAYETÇİ...
Duruma bir çözüm bulunmasını isteyen çarşının 20 yıllık esnafı Tayyar İlgün, "Burası resmen uyuşturucu bağımlılarının oteli gibi oldu. Buraya çadır kuruyorlar, kapıları birileri sahiplenmiş. Dükkânların önünde ateş yakıyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Bu insanlar, gelip geçenleri rahatsız ettiği için çarşıya kimse girmiyor. Biz burada esnafız ve zarar görüyoruz. Burada kimse iş yapamıyor. Az sayıda gelen kişi var bunlar yüzünden onlar da gelmek istemiyor" dedi.
Aynı çarşıda babasından sonra kendisi de esnaflığa devam eden Nazik Kütük ise şunları söyledi:
"Çarşımız şehrin göbeğinde, insanlar tarihi bir yere gelmek için uğraşıyor ama maalesef madde bağımlıları nedeniyle insanlar buraya gelmek istemiyor. Gelenler 'acaba bize saldırırlar mı' diye soruyorlar.
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