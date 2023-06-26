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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bayram hediyesi: Uludağ Yolu’nda işlem tamam

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bayram hediyesi: Uludağ Yolu’nda işlem tamam

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin asfaltlama çalışması tamamlandı ve Türkiye'nin beyaz cenneti Uludağ'a ulaşım artık daha konforlu hale geldi. Kışın kayakçıların, yazın günübirlik tatilcilerin vazgeçilmezi olan Uludağ’ın yolu, sil baştan yenilendi.

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