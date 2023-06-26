Kocaeli’de metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti
Korkunç olay sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Tek katlı metruk evin yıkımı esnasında sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 47 yaşındaki Metin Akkaya ve 15 yaşındaki Ömer Faruk Yıldız hayatını kaybetti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Vali Yavuz, olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.
Kocaeli'de yaşanan olay, saat 11.30 sularında, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi. Yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.
Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirten Vali Yavuz, "Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Şu anda ekiplerimiz olay yerinde gereken çalışmaları yapılıyor. Olayın sebepleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi hepimize geçmiş olsun" dedi.
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