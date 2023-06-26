Kocaeli’de metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından yaralı çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Akkaya ve Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.