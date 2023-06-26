Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?
"Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam’ın 5 şartından birisi olan kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı kapsamında yapılan ibadetlerin değeri büyük önem taşıyor. Diyanet, teşrik tekbirleri ile ilgili dini hükümleri paylaştı. Peki, Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?
"Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Teşrik tekbirleri ile ilgili araştırmalar Kurban Bayramı kapsamında artışa geçti. Diyanet'in takvimine göre 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri de Kurban Bayramı'nda yerine getirilen ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?
KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri ise 27 Haziran Salı günü sabah namazından itibaren başlıyor.
Teşrik tekbiri okunuşu; "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"
TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ KERE GETİRİLİR, KAÇ GÜN SÜRER?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.
Teşrik tekbiri nasıl başladı?
Bu tekbirlerin başlangıcı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir.
Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.
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