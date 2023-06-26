"Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Teşrik tekbirleri ile ilgili araştırmalar Kurban Bayramı kapsamında artışa geçti. Diyanet'in takvimine göre 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri de Kurban Bayramı'nda yerine getirilen ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlayacak 2023? Teşrik ve tekbirleri ne zaman başlar, biter?