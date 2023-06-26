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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı! Eşi ile birlikte ait oldukları yere...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni tutuklandı! Eşi ile birlikte ait oldukları yere...

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ mensupları tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul Esenyurt'ta yakalanan yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı.

TERÖRİST BAŞININ YEĞENİNE EMNİYET ÇÖKERTMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen'in Esenyurt'ta bir adreste kaldığını belirlenmişti.

BİRÇOK DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Asiye Gülen ile dini nikahlı eşi Mustafa Çaymar'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde (Işık Yayıncılık) editör olarak çalıştığı, Asya Katılım Bankası'na destek verdiği, fonlama yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir sendikada üyeliği bulunduğu ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile irtibatı olduğu ifade edilen Asiye Gülen'in yakalandığı adreste "F" serisi bir dolar, 16 bin 710 dolar, sekiz cep telefonu, 12 sim kart, iki dizüstü bilgisayar, çok sayıda harici bellek, DVD, harici disk ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

İkili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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