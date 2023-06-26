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İlginç olay! Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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İlginç olay! Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı

İlginç olay Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi deniz yatağında uyuyakaldı. Sahilde bulunan ailesi, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi. Tesis işletmecisi ve çalışanlar, yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen kişiyi kurtarıldı.

Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen kişi, deniz yatağında uyuyakaldı.

Erkek, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi.

Sahilde bulunan ailesi, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen kişiye ulaştı.

Tekneye alınan kişi, daha sonra kıyıya götürüldü.

Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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