Tokat’ta otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
YAŞAM İHA
Tokat’ta otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Tokat'ta otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
OTOMOBİL VE KAMYON KAFA KAFAYA!
Kaza, Tokat-Almus yolu Serince mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki 58 ABA 648 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.S. idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışanının etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kamyon ise devrildi.
Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Ş.Y. (34), çocukları B.E.Y.(12) ve E.M.Y.(6) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüleri ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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