Tokat’ta otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Ş.Y. (34), çocukları B.E.Y.(12) ve E.M.Y.(6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüleri ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.