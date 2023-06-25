25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Özhaseki duyurdu: Sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenilemek için aralıksız çalışıyoruz

Bakan Özhaseki duyurdu: Sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenilemek için aralıksız çalışıyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
ABONE OL
Bakan Özhaseki duyurdu: Sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenilemek için aralıksız çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Türkiye’nin coğrafi olarak deprem bölgesi olduğunun farkında olunduğunu ve bu gerçeği kabul ederek sağlıksız yapı stoklarında 81 ilde başlayacak çalışmaların hız kazandığını duyurdu. Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamasında, Türkiye'yi afetlere hazırlama ve şehirlerin sağlamlığını artırma hedefleri doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'deki dönüşümü eksiksiz gerçekleştirmek, yapı stokunu yenilemek ve dönüştürülmeyen bina bırakmamak için çalışıldığını vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"ŞEHİRLERİMİZİN TAMAMINI AFETE KARŞI HAZIRLAYACAĞIZ"

"Ülkemizin deprem gerçeğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık. Şehirlerimizin tamamını deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlayana kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz."

1 MİLYON 918 BİN 855 BAĞIMSIZ BİRİM KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALINDI

Özhaseki'nin açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 16 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan kentsel dönüşüme yönelik veriler de paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'yi afetlere hazırlama hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilde tespit edilen riskli yapılarda depremin yıkıcılığını minimum düzeye çekme hedefiyle kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyor.

Rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı, 977 bin 874 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi ve 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin de yapımı tamamlandı.

Buna ilave olarak 68 bin 551 bağımsız birimin yapımına ve 220 bin 589 bağımsız birimin ise proje çalışmalarına devam ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA