Bakan Özhaseki duyurdu: Sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenilemek için aralıksız çalışıyoruz

1 MİLYON 918 BİN 855 BAĞIMSIZ BİRİM KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALINDI

Özhaseki'nin açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 16 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan kentsel dönüşüme yönelik veriler de paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'yi afetlere hazırlama hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilde tespit edilen riskli yapılarda depremin yıkıcılığını minimum düzeye çekme hedefiyle kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyor.

Rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı, 977 bin 874 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi ve 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin de yapımı tamamlandı.

Buna ilave olarak 68 bin 551 bağımsız birimin yapımına ve 220 bin 589 bağımsız birimin ise proje çalışmalarına devam ediliyor.