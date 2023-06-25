Bakan Özhaseki duyurdu: Sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenilemek için aralıksız çalışıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Türkiye’nin coğrafi olarak deprem bölgesi olduğunun farkında olunduğunu ve bu gerçeği kabul ederek sağlıksız yapı stoklarında 81 ilde başlayacak çalışmaların hız kazandığını duyurdu. Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık." ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamasında, Türkiye'yi afetlere hazırlama ve şehirlerin sağlamlığını artırma hedefleri doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Türkiye'deki dönüşümü eksiksiz gerçekleştirmek, yapı stokunu yenilemek ve dönüştürülmeyen bina bırakmamak için çalışıldığını vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:
"ŞEHİRLERİMİZİN TAMAMINI AFETE KARŞI HAZIRLAYACAĞIZ"
"Ülkemizin deprem gerçeğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık. Şehirlerimizin tamamını deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlayana kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz."
1 MİLYON 918 BİN 855 BAĞIMSIZ BİRİM KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALINDI
Özhaseki'nin açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 16 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan kentsel dönüşüme yönelik veriler de paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'yi afetlere hazırlama hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilde tespit edilen riskli yapılarda depremin yıkıcılığını minimum düzeye çekme hedefiyle kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyor.
Rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı, 977 bin 874 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi ve 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin de yapımı tamamlandı.
Buna ilave olarak 68 bin 551 bağımsız birimin yapımına ve 220 bin 589 bağımsız birimin ise proje çalışmalarına devam ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı verilecek mi, tarih açıklandı mı 2023?
- Çocuklu ailelere veriliyor! Ödemeler güncellendi! e-Devlet başvurularını kaçırmayın! 1-2-3 çocuğa 350-650 TL harçlık...
- Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 askerlik ve doğum borçlanması güncel ücretler!
- VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
- Borsa yarın açık mı, kapalı mı? Borsa 26-27 Haziran afere günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul bayram çalışma takvimi 2023!
- Başkan Erdoğan açıkladı! LGS tercihleri başladı mı? LGS ek kontenjan olacak mı, hangi illerde? MEB LGS TERCİH KILAVUZU...
- C vitamini depolarınız dolacak! Bu tarifle hastalık kapınızdan geçmeyecek! 1 kaşığında milyonlarca...
- YKS AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT sonuc.osym.gov.tr
- GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı sezon finali, son bölüm kesintisiz tek parça izle!
- ENTÜBE NEDİR? Entübe edildi ne demek? Entübe olan hasta iyileşir mi? Özkan Uğur'un hastalığı...
- Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, MasterChef Türkiye...