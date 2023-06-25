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Hopa'da yüreklerin ağza geldiği anlar! Heyelan tehlikesi kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
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Hopa’da yüreklerin ağza geldiği anlar! Heyelan tehlikesi kamerada

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda sahil yolunda 1 tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.

Heyelan Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için yol kenarında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü.

Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir tırda hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan heyelan anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde heyelan nedeniyle etrafı toz bulutu kapladı.

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