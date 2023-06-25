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Son dakika | Pendik'te korkutan patlama! Ekipler olay yerinde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
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Son dakika | Pendik’te korkutan patlama! Ekipler olay yerinde

Son dakika haberi...Pendik'te kaporta dükkanında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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