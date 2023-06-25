Kırşehir’de Kurban Bayramı tatili öncesi yollarda denetim artırıldı

Kırşehir'de polis uygulama noktasındaki denetimleri yerinde görerek inceleyen Vali H. Mete Buhara, vatandaşların bayram tatili süresince güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için Kırşehir genelinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Uygulama noktasındaki personelin çalışmalarını yerinde görerek, durdurulan araçlardaki sürücüleri trafik kurallarına uyma konusuna hassasiyet göstermeleri yönünde uyaran Vali Buhara "Bilindiği gibi, Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatil başladı. Bayramlarda trafik yoğunluğu normal günlerin üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle bugün, uygulama noktasındaki çalışma arkadaşlarımıza uğrayarak denetimleri yerinde gördük. Trafikte seyreden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diledik. Denetimlerimiz tatil boyunca hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız mensuplarımızca devam edecektir. Bayram sevincimiz hüzne dönmesin. İlimiz genelinde gereken tüm tedbirleri aldık. Bütün sürücülerimizden kurallara uyarak, yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını istiyoruz." Şeklinde konuştu.