Kurban Bayramı trafiği başladı Ankara yönü durma noktasına geldi! İşte karayollarında son durum
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yollardaki yoğunluk giderek artarken kimi yerde durma noktasına geldi. Memleketine giden vatandaşların ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin yola çıkmaları trafik akışını olumsuz etkiledi. Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşurken özellikle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sürücülere uyarı geldi.
9 günlük Kurban Bayramı'nın başlamasıyla tatil bölgelerine akın edenler ve memleketine çıkmak için yola çıkanlar trafiği kilitledi. Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluştu. Ankara yönünde ise trafik durma noktasına geldi...
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kurban Bayramı için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Güzergâhta zaman zaman Trafik durma noktasına geldi. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarparken, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi görüldü. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 karayoluna yönlendirdi. Ancak D-100 karayolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.
KİLİT KAVŞAK TIKANDI
43 ilin kesişim notasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de trafik bir hayli sıkıştı. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerine doğru daha da arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergâhta bulunan kavşakların bazılarını dönüşe kapattı.
100 BİNDEN FAZLA GURBETÇİ GİRİŞ YAPTI
Avrupa'da yaşayan, hem yaz tatillerini hem de Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını açıkladı.
48 SAATTE35 BİN ARAÇ GİRDİ
Gözde tatil beldesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'a son 48 saat 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Polis ekipleri, bomba ve narkotik köpekleriyle araçlarda arama yaptı.
BAKAN YERLİKAYA: GÖZÜNÜ YOLDAN AYIRMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başladığını belirterek, "Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 592 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma" ifadelerini kullandı.
İŞTE YOLLARDAKİ SON DURUM
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-İzmir istikameti 88-89. kilometrelerindeki (eski Aydın gişeleri mevkisi) üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafik akışı sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Eskişehir-Seyitgazi-Afyonkarahisar yolunun 0-46. kilometrelerinde Eskişehir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bugün planlanan bisiklet yarışı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kastamonu-Çankırı il sınırı-Ilgaz-Çankırı yolunun 0-5. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Besni-Adıyaman-Gaziantep il sınırı yolunun 7-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Iğdır-Aralık yolunun 73-79. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Serik ayrımı-Beydiğin-Taşağıl yolunun 28-33. kilometrelerindeki Demirkapı Tüneli'nin Konya-Antalya istikameti, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.
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