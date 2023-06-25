25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sahra Geçidi’ne yaz ortasında kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Sahra Geçidi’ne yaz ortasında kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
ABONE OL
Sahra Geçidi’ne yaz ortasında kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Yaz ortasında yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı! Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat- Ardahan kara yolunun Sahara Geçidi’ne kar yağdı. Sıcaklığın aniden düşmesiyle başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Artvin'in Şavşat ilçesini, Ardahan'a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nin bulunduğu güzergahta hava sıcaklığının düşmesiyle, kar yağdı. Beyaza bürünen güzergahta, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar sürpriziyle karşılaşan sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA