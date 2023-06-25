Sahra Geçidi’ne yaz ortasında kar yağdı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Yaz ortasında yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı! Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat- Ardahan kara yolunun Sahara Geçidi’ne kar yağdı. Sıcaklığın aniden düşmesiyle başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Artvin'in Şavşat ilçesini, Ardahan'a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nin bulunduğu güzergahta hava sıcaklığının düşmesiyle, kar yağdı. Beyaza bürünen güzergahta, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte, Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
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