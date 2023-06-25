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Kurban Bayramı öncesinde Bitlis'ten kötü haber! Karayolunda TIR devrildi sürücü ve 150 koyun öldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.06.2023
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Kurban Bayramı öncesinde Bitlis’ten kötü haber! Karayolunda TIR devrildi sürücü ve 150 koyun öldü

Kurban Bayramı öncesinde Bitlis Buzlupınar mevkinde TIR'ın devrildiği kazada kötü haber geldi. Sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşen kazada, sürücü ve taşınan 300 kurbanlık koyunda 150'si öldü.

Kurban Bayramı yaklaşırken yurdun dört bir yanından üzücü haberlerde gelmeye devam ediyor.

Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Buzlupınar mevkinde Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden 28 AAK 325 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

SÜRÜCÜ VE 150 KOYUN ÖLDÜ

Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Kurban Bayramı için batı illerine götürülen 300 koyundan 150'si öldü.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Kazada kurtulan hayvanlar AFAD ekipleri tarafından dorse kesilerek kurtarılırken, hayatını kaybeden sürücü ise otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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