25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'daki 2 ölümlü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı

Bursa'daki 2 ölümlü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2023
ABONE OL
Bursa’daki 2 ölümlü asansör kazasında firma sahibi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın dışında bulunan ve halatı kopan seyyar asansörün 10 metre yükseklikten düşmesi sonucu Fatma Çelik ve Safura Kader'in hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan asansör firmasının sahibi G.A., tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA