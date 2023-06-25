Osmaniye’de orta refüje çarparak kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü

Kazada, Ersin Kar ve Furkan Bebek hayatını kaybetti. Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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