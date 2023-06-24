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Kocaeli'de bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Kocaeli’de bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

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