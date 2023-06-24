Zonguldak'ta 'gemide mayın' alarmı
YAŞAM AA
Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine ekipler arama çalışması yaptı. Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Rusya'dan kente demir cevheri getiren geminin altında mayın olabileceği ihbarıyla Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçti.
Gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri şüphelenilen cismi aramaya başladı.
Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Öte yandan polis ekipleri limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin vermedi.
Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı.
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