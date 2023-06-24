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Gaziantep OSB’den proje atağı! 'Fırat suyu GAOSB’ye geliyor'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Gaziantep OSB’den proje atağı! ’Fırat suyu GAOSB’ye geliyor’

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde (GAOSB) vizyon projeler için açılış ve temel atma törenleri peş peşe gerçekleşti. Travmatik Acil Durum Hastanesi için düzenlenen temel atma töreninin ardından Fırat Suyu’nu OSB’ye Taşıma Projesi kapsamında temel atma töreni gerçekleşti.

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