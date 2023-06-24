"Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başta çalışanlar olmak üzere birçok kişi, dört gün süren Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?