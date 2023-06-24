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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

"Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

"Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başta çalışanlar olmak üzere birçok kişi, dört gün süren Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Başta çalışanlar olmak üzere birçok kişi, dört gün süren Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak. Böylece tatil 9 gün sürecek.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

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