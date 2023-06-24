Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
"Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
"Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başta çalışanlar olmak üzere birçok kişi, dört gün süren Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Başta çalışanlar olmak üzere birçok kişi, dört gün süren Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden başlayacak. Böylece tatil 9 gün sürecek.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."
KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
- YKS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- Aile Destek Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SSK Bağkur emeklisine bayram ettirecek zam müjdesi geldi! 7500-7750-8500 TL ve üstü maaş alanlara büyük zam! Refah payı, seyyanen artış...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuçları belli oldu mu?
- Wagner kimdir, ne anlama geliyor? Wagner ordusu nedir, kimlerden oluşuyor?
- 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...
- Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?
- LGS'de kaç birinci var 2023? LGS birincileri hangi illerden, okullardan çıktı? Kaç kişi full çekti?
- LGS tercihler ne zaman başlayacak 2023? LGS 200, 220, 240, 250, 270, 280 puanla hangi liseye gidilir? Anadolu, İmam Hatip, Fen lisesi...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Starlink uydusu nedir? Elon Musk Starlink uyduları kaç tane, nerede? SpaceX’in uydu treni...