Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin Kurban Bayramı Arefe duası! Arife günü çekilecek tesbihler-zikirler neler?
"Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş bu özel günde yapılacak ibadetleri, okunacak dua ve çekilecek tesbih ve zikirleri öğrenmek istiyor. Peki, Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin Kurban Bayramı Arefe duası! Arife günü çekilecek tesbihler-zikirler neler?
"Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? Arife günü çekilecek tesbihler-zikirler neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı gelip çattı. Arefe günü dini ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar ibadetler hakkında arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar nelerdir? Peygamberimizin Kurban Bayramı Arefe duası! Arife günü çekilecek tesbihler-zikirler neler?
Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.
💠 Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Peygamberimizin Arefe günü duası
💠 Müslümanlar Arefe gününü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
💠 İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arefe günü duasını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
Arefe günü okunacak dua
💠Arife gününde okunması gereken bazı dualar tavsiye edilmiştir. Bu mübarek günlerin bol bol tövbe, istiğfar ve şükür ile geçirilmesi gerekir.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
İstiğfar duası okunuşu
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
Arefe günü yapılan ibadetler
💠 Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
💠 Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti
💠 Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı?
💠 Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
💠 Arefe günü oruç tutulmalıdır.
💠 Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
💠 Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
💠 Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
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