Kayseri'de facia gibi kaza! Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı
Feci kaza, gece saat 03.00 sularında Kayseri’de meydana geldi. Karatay mevkisinde meydana geldi. Mustafa H. yönetimindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs ile İ.Ö. yönetimindeki 38 GG 125 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Minibüstekilerin, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenildi.
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