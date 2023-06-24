İstanbul’da takside dehşet! Önce kadını darbetti sonra şoföre saldırdı

"KORKTUM"

Taksi şoförü Kadir Yücel, "Büyükçekmece'den Mimaroba'ya geldim. Oranın kahyası müşteriyi bana verdi 'Avcılar'a gidecek' dedi. Burada bir bar var. Bana 'Şu sokağa gir bu sokağa gir' dedi. Benim arabaya bindi.' Abi yapma etme' dedim. Bana bir tane vurdu. Tekrar bu sokağa girdim kendimi bu sokakta buldum. Kadınla ikisinin arasında bir anlaşmazlık oldu ben bilmiyorum. Oradan çıktım kendimi burada buldum. Korktum. Sokağa girdim kendisi vurdu bana. Anahtarımı aldı. Bayanı indirmek istedi ikisi tartıştı" dedi.