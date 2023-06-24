İstanbul’da takside dehşet! Önce kadını darbetti sonra şoföre saldırdı
Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. Taksideki kadını, yanındaki kişi tartışma sırasında darbetti. Saldırgan, duruma tepki gösteren taksi şoförüne de yumrukla saldırıp aracın anahtarlarını aldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan olay, dün saat 21.00 sularında Denizköşkler Mahallesi Ataman Sokak'ta meydana geldi. Büyükçekmece Mimaroba'da taksi şoförü Kadir Yücel, aracına kadın yolcu alarak Denizköşkler Mahallesi'ndeki restorana getirdi. Buradan araca kadının erkek arkadaşı bindi. Bir süre daha yola devam eden ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında erkek arkadaşı kadına şiddet uyguladı. Taksi şoförü Yücel bu sırada, saldırganı uyardı.
Şoföre tepki gösteren kişi, Ataman Sokak'a girmesini istedi. Taksi şoförü Yücel, iddiaya göre kendisine yönelik bir saldırı olabileceğini düşünerek duruma karşı çıktı.
Buna sinirlenen yolcu şoföre yumrukla saldırdı. Şoförden zorla taksinin anahtarını alan saldırgan taksi şoförü Yücel'e tokat atarak araçtan inmesini istedi. Bir süre sonra saldırgan kadın yolcuyla birlikte yürüyerek uzaklaştı.
"KORKTUM"
Taksi şoförü Kadir Yücel, "Büyükçekmece'den Mimaroba'ya geldim. Oranın kahyası müşteriyi bana verdi 'Avcılar'a gidecek' dedi. Burada bir bar var. Bana 'Şu sokağa gir bu sokağa gir' dedi. Benim arabaya bindi.' Abi yapma etme' dedim. Bana bir tane vurdu. Tekrar bu sokağa girdim kendimi bu sokakta buldum. Kadınla ikisinin arasında bir anlaşmazlık oldu ben bilmiyorum. Oradan çıktım kendimi burada buldum. Korktum. Sokağa girdim kendisi vurdu bana. Anahtarımı aldı. Bayanı indirmek istedi ikisi tartıştı" dedi.
"ŞOFÖRE SOKAK ORTASINDA TOKAT ATTI"
Köpeğini gezdiren Berna Taş, duran takside kadına, ardından şoföre şiddet olayını gördüğünü belirtirken, "Köpeğimi gezdiriyordum. Taksi duruyordu ve içeride bir şiddet olayının olduğunu gördüm. Dayanamadım bu duruma. Abiye taksi içerisinde tokat attı adam. Kadını zorla indirmek istedi araçtan kadının çantasını aldı uzaklaştı. Abi sakin olalım sakinleşelim dedim. Abiye ' Sen kontağını kapat kendileri konuşsunlar ' dedim. Aracın içerisinde bir süre kaldılar. Kadın da bir tur attı geldi. Geldikten sonra şoför beye sokağın ortasına tokat attı. Onun üzerine kadın indi ben de polisle konuşuyordum. Adresi verdim şoför inince uzaklaştılar buradan " diye konuştu.
"KADINI ZORLA ARABADAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI"
Sokaktaki sesleri duyarak dışarı çıkan Selda Bozuk ise, "Ben abinin sesini duyarak çıktım. Abiyi arabadan indirmeye çalıştı zorladı. Hanıma şiddet uyguladı. Zorla arabadan indirmeye çalıştı bayanı. İndiremedi. Ondan hırsını alamayınca beyefendiye yöneldi. Beyefendinin anahtarını aldı anahtarı alır almaz şu kırmızı arabaya kafasını vurdu. Çantanın içinde anahtarlar varmış herhalde. Anladığım kadarıyla aralarındaki mevzu. Çantayı alıp gidiyordu adam, 'Polisi arıyorum' dedi. Çantayı bayana geri getirdi bu sefer de kaçtı gitti beyefendi" dedi.
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