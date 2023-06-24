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İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Tekirdağ'da tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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İstanbul’da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Tekirdağ’da tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalanan şüpheli Tekirdağ'da tutuklandı.

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