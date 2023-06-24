Hatay'da korkutan kaza! 7 araç birbirine girdi
Feci kaza Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
31 AIE 351 plakalı araçta bulunan ve yaralanan kişi, ambulansla konteynerden oluşturulan Kocaeli Hastanesine kaldırıldı.
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