Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi! Taş ve sopalarla saldırdılar
Dehşete düşüren olay Bursa’da meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sokak ortasında taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavga anı ise kameraya anbean yansıdı.
Bursa'da yaşanan olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde iki grup arasında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında yeniden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyeceğini fark eden aile büyükleri gençleri ayırmaya çalıştı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya ailelerin diğer üyeleri de dahil oldu.
Sokak savaş alanına dönerken bir kişi sopayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sokak ortasında taş ve sopaların kullandığı kavga cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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