CHP’li İBB’den büyük skandal: Cenazeyi ortada bıraktılar

"KİMSE İLGİLENMEDİ"

Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili konuşan Nebiye Gülduran'ın torunu Suat Uz, "2 yıl önce dedem vefat etmişti. Onun işlemlerini yaparken Nüfus Müdürlüğü'nde 2006 yılında ananem Nebiye Gülduran'ın ölü olarak bildirildiğini öğrendim. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaşam tespit davası açtık. Dava sürerken bu sabah 05.00 sıralarında ananem vefat etti. Bu durumdan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı vermedi. Gün boyu uğraştım. Cenaze kokmaya başladı. Kendi imkânlarımla klimalı tabut getirdim. Kimse ilgilenmedi. Bu işi belediye yapmalıydı. En azından cenazeyi morga kaldırsalardı onu da yapmadılar. Şimdi cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek orada kan örneği alınacak" dedi.