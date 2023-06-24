İstanbul’da burun küçültme kabusu! “Nefes alamıyorum” diyerek doktordan şikayetçi oldu

Sabah'ın haberine göre, yaşadığı travmayı anlatan Suzan Okyar, "Yaptığım araştırmalar ve bir arkadaşımın da o klinikte ameliyat olması nedeniyle İstanbul'da ameliyat olmaya karar verdim. Toplamda 25 bin TL'ye aşlattığımız klinikte ameliyat oldum. Ameliyat sonrasında burnumun 2 kanalından nefes alamadığım gibi burnumum estetik görüntüsü daha da kötüleşti. Bu durumu defalarca beni ameliyat eden doktora ilettim. Klinik yönetimine ilettim. Ancak bir sonuç alamadım" diye konuştu.