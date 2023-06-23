TikTok’ta 1,2 milyar liralık dolandırıcılıkta yeni gelişme! 33 fenomen için tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tiktok isimli sosyal medya platformu üzerinden şüpheli şahısların çalıntı, kopyalanmış kredi kartları ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen kredi kartları ile bazıları milyonlarca takipçiye sahip yayıncı diye tabir edilen şahıslarla karşılıklı anlaşarak örgütsel bir organizasyon içinde yer aldıkları, şiddete başvurdukları ,yayın esnasında hediye gönderip suçtan elde ettikleri suç gelirine yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları, on milyonları aşan genç takipçilerine zengin hayatlarını yansıtarak onları da yasadışı hayatlarına teşvik ettikleri ve genel manada aklama suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen 215 şahsa ait 4 binden fazla banka hesap hareketi incelenmiş, aralarında 1,2 milyar lira para akışı olduğu ve bahse konu paranın suçtan elde edilen gelir olduğu MASAK tarafından da raporlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde hesapçı şahıslara kart temini yapan iki şahıs banka ve kredi kartlarının ATM cihazları içerisine kopyalama cihazı yerleştirilme yöntemini kullanarak, kopyalama işlemi gerçekleştirdiği esnada suçüstü yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.