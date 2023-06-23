Samsun’da korkunç olay! Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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