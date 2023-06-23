Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! Önce tartıştığı babasını darbetti sonra...

Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra tekrar eve geldiği iddia edilen İ.A. evi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.