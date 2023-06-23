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Bursa'da otomobiliyle motosikletliye çarptı! Olay yerinden kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Bursa’da otomobiliyle motosikletliye çarptı! Olay yerinden kaçtı

“Yok artık” derdirten kaza, sabah saatlerinde Bursa’da meydana geldi. Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 58 yaşındaki Ali Sürkaç yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. İşte dehşete düşüren kazanın ayrıntıları...

Bursa'da yaşanan kaza, saat 11.00 sularında Orhangazi ilçesine bağlı Tekke Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Sürkaç'ın kullandığı 16 VR 965 plakalı motosiklete, kimliği belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı 48 M 6439 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet, park halindeki 41 AFJ 165 plakalı minibüse çarparak durdu. Motosikletten düşen Ali Sürkaç ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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