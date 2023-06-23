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SoloTürk'ten Amasya’da nefes kesen gösteri

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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SoloTürk’ten Amasya’da nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SoloTürk, Amasya Tamimi ile Milli Mücadele'nin 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Merzifon ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan SoloTürk'ün uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alparslan Türkeş Caddesinde yoğunluk oluşturdu.

SoloTürk'ün cesur ve estetik manevralarını ilgiyle izleyenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteri uçuşu sonrasında SoloTürk, izleyenlerden alkış aldı.

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