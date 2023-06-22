Vahşi cinayette kan donduran detaylar! Bağcılar’da annesinin kafasını kesip sokağa atan Sayan hakim karşısında: Beraatimi istiyorum

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR İSTENDİ

İfadelerin ardından mahkeme heyeti, Hava Sayan'ın baş, ayak ve ellerinin ölüm gerçekleştikten sonra mı kesildiği, yoksa ölmeden önce mi kesildiğiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor hazırlanmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Olay tarihinde başı ayrılmış ve yanık halde bulunduğu bildirilen Hava Sayan'ın vücudunda 13 adet kesici, delici alet yarası tespit edildiği bu yaraların 8 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca Hava Sayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı Ali Sayan'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Ayrıca, öldürme eylemi sonrası evi ateşe vermesi gerekçesiyle de 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu. Bağcılar'da psikolojik sorunları ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Sayan annesini önce bıçakla öldürdü daha sonra kestiği başını balkondan sokağa atmıştı. Olayın Twitter'da sansürsüz videosu yayınlamış ve büyük bir infial yaratmıştı.