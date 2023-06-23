Çorum’da şaşkına çeviren olay! Tatbikatı gerçek zannedip yardıma koştular

Tatbikatı gerçek sananlar soyguncuları yakalamak için peşinden koştu. Onlardan biri olan İlhami Kelemci, "Tatbikatı gerçek sandık. Polislerin maskeli bir kişiyi kovaladığını görünce biz de yardım etmek istedik. Ama neyse ki tatbikatmış" dedi.

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