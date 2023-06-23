Çorum'da şaşkına çeviren olay! Tatbikatı gerçek zannedip yardıma koştular
Şaşkına çeviren olay Çorum’da meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesine, bağlı ekiplerin katılımıyla ‘Güneş G’ adıyla soygun tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar soyguncuları yakalamak için peşinden koştu. İşte o görüntüler...
Çorum'da gerçeği aratmayan bir soygun tatbikatı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 'Güneş G' isimli tatbikattaki uygulamada, Kuyumcular Çarşısı'ndan bir kuyumcu dükkanı 2 kişi tarafından soyuldu.
Sözde soyguncular, kuyumcuyu, başından silahla yaraladıktan sonra altınları alarak otomobille kaçtı.
İhbar üzerine ekipler, olay yerine geldi.
Bu sırada diğer bir ekibe, şüphelilerin otomobille kaçtığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.
Ekipler, kontrollü olarak kuyumcu dükkanına girerken, telsiz anonsuyla silahlı 3 kişinin kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi. Telsizden, polislere araca müdahale ederken can güvenliklerini almaları yönünde de uyarılar yapıldı. Soyguncuların olduğu otomobil, Milönü Kavşağı'nda durduruldu. Sözde soyguncular, silahlı ve çelik yelekli polisler tarafından otomobilden indirilip, gözaltına alındı.
Tatbikattaki tüm gelişmeleri çevredekiler merakla izledi.
Tatbikatı gerçek sananlar soyguncuları yakalamak için peşinden koştu. Onlardan biri olan İlhami Kelemci, "Tatbikatı gerçek sandık. Polislerin maskeli bir kişiyi kovaladığını görünce biz de yardım etmek istedik. Ama neyse ki tatbikatmış" dedi.
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