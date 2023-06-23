Kayseri’de taksici kavgasında kan aktı! Müşteri sırası tartışması ölümle bitti

A.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.D.'nin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden taksisiyle kaçan R.D. ise polis ekiplerinin takibi sonucunda bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

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