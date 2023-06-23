Adana'da sokak ortasında vahşet! Önce eşini vurdu sonra intihar etti
Adana'da boşanma aşamasındaki bir kişi eşini sokak ortasında başından vurarak ağır yaraladı. Ardından silahın namlusunu kendi başına dayayan 25 yaşındaki adam intihar etti. Başından vurulan kadın ağır yaralanırken, intihar eden adam ise hayatını kaybetti.
Adana'da, boşanma aşamasındaki eşi Nuriye Arslan'ı (30) sokak ortasında tabancayla başından vurarak ağır yaralayan Erhan Arslan (25), başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.
Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arslan, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın kaldığı evin önüne geldi.
Evin önünde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çıkaran Erhan Arslan, eşini başından vurdu. Daha sonra kendi başına dayadığı aynı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erhan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Durumu ağır olan Nuriye Arslan ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlendirilir? İşte püf noktaları 🍖
- Borcu olan kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir?
- Kurban keserken okunacak dua! Kurban kesimi öncesi nasıl niyet edilir? Büyükbaş küçükbaş kurban duası...
- Ateş Kuşları 21. bölüm sezon finali CANLI İZLE! 23 Haziran Ateş Kuşları son bölüm tek parça izle!
- EVLİLİK KREDİSİ başvuruları başladı mı? 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilir, şartları neler?
- Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur neden entübe edildi, hastalığı ne?
- Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...
- Emine Beder'in tarifiyle enfes bohça böreği! Evde çayın yanına yapılacak en pratik börek! Yapılışı ve gerekli malzemeler...
- Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
- AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!
- 23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 altın bileziği kazanan gelin...
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?