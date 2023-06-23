İstanbul’da yürekleri ağza getiren olay! Önce çöp zannettiler ama gerçek bambaşka çıktı
Korkunç olay dün akşam saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki minibüsün üzerine düşerek yaralandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşanan olay, dün saat 21.00 sularında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.
2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı.
Çocuk pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü.
Tavana düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"BİZ ÇÖP ZANNETTİK"
Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, "Arkadaşlarla dükkan önünde konuşurken 4'üncü kattan 1 buçuk yaşlarında bir çocuk düştü. Arkadan pencereden birisi baktı sonra içeri girdi. Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık. Polisler geldi, ambulans geldi aldılar götürdüler çocuğu. Minibüsün üzerine düştü ardından yere doğru yuvarlandı. Şu an sağlık durumu iyi" dedi.
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