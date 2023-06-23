Emine Beder'in tarifiyle enfes bohça böreği! Evde çayın yanına yapılacak en pratik börek! Yapılışı ve gerekli malzemeler...
"Bohça böreği nasıl yapılır?" sorusu özellikleri ev hanımları tarafından araştırılıyor. Evde kolay hazırlanan yemek tarifleri adeta hayat kurtarıyor. Türk yemek uzmanı ve yazarı olan Emine Berder'in tarifleri ise ilgi görüyor. İşte enfes lezzetli pratik bohça böreği için gerekli malzemeler...
"Bohça böreği nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emine Beder'in tarifiyle enfes bir lezzet olan Bohça Böreği (MİLFÖY), evde pratik bir şekilde hazırlanabilen bir tarif olarak dikkat çekiyor. Yemek uzmanı Beder'in tarifleri özellikle ev hanımları tarafından ilgi görüyor. İşte çayın yanına kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bohça böreği tarifi...
BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
*3 adet yufka
*1 adet yumurta
*1/2 su bardağı yoğurt
*1/2 çay bardağı süt
*1/2 çay bardağı sıvı yağ
İÇ HARCI İÇİN:
*Yarım kg küp küp doğranmış kuşbaşı kuzu eti
*1 adet kuru soğan
*1 adet çarliston biber
*1 yemek kaşığı domates salçası
*3 yemek kaşığı zeytinyağı
*1 çay kaşığı karabiber
*1 çay kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN:
3 yemek kaşığı susam
YAPILIŞI:
*İlk olarak, tencereye sıvı yağ ve margarini alıp kızdırın.
*Ardından küçük küçük doğranmış kuzu etini ekleyerek, etler suyunu çekene kadar kavurun.
*Soğanları ekleyip, soğanlar sararıncaya kadar kavurmaya devam edin. Findik iriliğinde doğradığınız domatesleri de tencereye ekleyin ve 5 dakika kadar pişirin.
*Tuz, karabiber ve ince doğranmış maydanozu da ekleyip, ocaktan alın. Etlerin pişme suyunu süzgeçten geçirerek bekletin.
*Milföy hamurlarının ortasına etli harçtan bir miktar koyun ve zarf şeklinde kapatarak ters çevirin.
*Yağlanmış tepsiye börekleri dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
*Fırını 220 derecede ısıtın ve tepsiyi fırına sürün. Yaklaşık 5 dakika sonra ısıyı 170 dereceye düşürün ve milföylerin üzeri kızarana kadar pişirin.
EMİNE BEDER KİMDİR?
Emine Sündüz Beder, 2 Ağustos 1960 tarihinde doğmuştur. Türk yemek uzmanı ve yazarı olan Emine Beder Konyalı'dır.
Annesi, I. Dünya Savaşı sonrasında Selanik'ten Akşehir'e göçmüş Rumeli Türklerinin ikinci kuşağındandır. Beder yemek yapmayı Akşehir'in yerlilerinden olan babasından öğrendiğini söylemiştir.
Meslek yüksekokulu elektrik bölümü mezunu olan Emine S. Beder'in 1980 yılında yaptığı evlilikten iki çocuğu vardır.
1994 yılında yurt çapında üç yemek yarışmasını kazanan Emine Beder, aynı yıl Sabah gazetesinin Melodi ekinde yazmaya başlamıştır. Uzun yıllar bu gazetede yazarlık yaptıktan sonra, 1 Numara Yayıncılık'ın çıkarttığı Sofra dergisinde yemek danışmanı ve baş yazar olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı dönemde Sabah gazetesi ile birlikte verilen onlarca yemek kitapçığında imzası bulunan Emine Beder, çeşitli televizyon kanallarında ve radyolarda yemek programları sunmuştur.
Emine S. Beder'in İnkılap Yayınevi'nden piyasaya çıkan, altı ciltlik kategorili yemek kitabı ve iki adet de toplu yemek kitabı vardır.
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- Emine Beder'in tarifiyle enfes bohça böreği! Evde çayın yanına yapılacak en pratik börek! Yapılışı ve gerekli malzemeler...
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